



Умер режиссер "Гарри Поттера" Джейми Кристофер

Режиссер "Гарри Поттера" и "Звездных войн" Джейми Кристофер умер на 53-м году жизни.



По предварительным данным, это произошло от осложнений на сердце.



Стало известно, что он ушел из жизни 29 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. Многие коллеги отдали ему дань уважения.



"Джейми был хорошим другом, и он любил снимать фильмы", — сказал режиссер Райан Джонсон, работавший с Кристофером над "Звездными войнами".



"Мы невероятно опечалены кончиной Джейми", - сказали Кевин Файги и Луи Д'Эспозито из Marvel.