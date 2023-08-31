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Умер режиссер "Гарри Поттера" Джейми Кристофер
31.08.2023 12:43 Алина Груднева

Умер режиссер "Гарри Поттера" Джейми Кристофер

Режиссер "Гарри Поттера" и "Звездных войн" Джейми Кристофер умер на 53-м году жизни.

По предварительным данным, это произошло от осложнений на сердце.

Стало известно, что он ушел из жизни 29 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. Многие коллеги отдали ему дань уважения.

"Джейми был хорошим другом, и он любил снимать фильмы", — сказал режиссер Райан Джонсон, работавший с Кристофером над "Звездными войнами".

"Мы невероятно опечалены кончиной Джейми", - сказали Кевин Файги и Луи Д'Эспозито из Marvel.

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