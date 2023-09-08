



Пока колени держат: Иэн Маккеллен отказался уходить на пенсию

Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа в трилогии “Властелин колец”, отказался завершать карьеру. Об этом пишет Variety.



Знаменитый актер сейчас снимается в детективном триллере “Критик”. Иэн Маккеллен исполнит роль язвительного театрального обозревателя, который разрушительно влияет на актрису.



“Для чего мне уходить на пенсию? Я никогда не сидел без работы, но я знаю, что в любую минуту со мной может случиться что-то, что не позволит мне больше работать”, – поделился актер.



Маккеллен отметил, что пока сохраняется память и его “колени держат”, он намерен продолжать. Актер уверен, у него “неплохо получается” играть.