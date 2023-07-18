



Мэтт Дэймон не ушел из кино из-за Кристофера Нолана

Голливудский актер и продюсер Мэтт Дэймон рассказал о неудачном отпуске. Актер пообещал своей жене, что поставит на паузу актерскую карьеру, однако его планы изменились из-за Кристофера Нолана. Режиссер пригласил актера сняться в байопике “Оппенгеймер”.



“Мне пришлось долго договариваться с женой об отпуске. Я снимался в “Интерстелларе”, а потом Крис придержал меня на пару фильмов. Пришлось даже обсуждать это во время семейной терапии и обозначить одно условие – выхожу из отпуска только, если звонит Крис Нолан”, – поделился артист.



“И я тогда не знал, работает он над чем-либо или нет, потому что он никогда не говорит вам об этом. Он просто звонит ни с того, ни с сего”, – добавил Дэймон. “Это был тот еще момент в моей семье”.



В "Оппенгеймере" актер сыграл военного генерала и инженера Лесли Гроувса, руководившего проектом "Манхэттен" и запуском первой в мире атомной бомбы. В фильме также снимались Киллиан Мерфи (создатель бомбы Дж. Роберт Оппенгеймер), Эмили Блант, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью, Рами Малек и др.