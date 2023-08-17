Новости » Кино
Израильская документалка о войне в Украине номинирована на премию "Эмми"
17.08.2023 21:01 Алина Груднева

Израильская документалка о войне в Украине номинирована на премию "Эмми"

Израильский документальный фильм о войне в Украине "Увда" ("Факт") номинирован на международную премию "Эмми".

Об этом сообщает газета "Маарив".

Документалку создал режиссер Итай Энгель, который сопровождал украинских военных и запечатлел на пленку ожесточенные боевые действия за Бучу и Ирпень против ВС РФ.

Фильм будет конкурировать с лентами из Великобритании, Бразилии и Турции в номинации "Текущие события". Церемония состоится в Нью-Йорке 27 сентября.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы