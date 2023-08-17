



Израильская документалка о войне в Украине номинирована на премию "Эмми"

Израильский документальный фильм о войне в Украине "Увда" ("Факт") номинирован на международную премию "Эмми".



Об этом сообщает газета "Маарив".



Документалку создал режиссер Итай Энгель, который сопровождал украинских военных и запечатлел на пленку ожесточенные боевые действия за Бучу и Ирпень против ВС РФ.



Фильм будет конкурировать с лентами из Великобритании, Бразилии и Турции в номинации "Текущие события". Церемония состоится в Нью-Йорке 27 сентября.