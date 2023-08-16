



Фильм с Галь Гадот — №1 на Netflix в шести арабских странах

Художественный фильм "Сердце Стоун" с израильской актрисой Галь Гадот занял первое место на стриминговом сервисе Netflix в 93 странах, в числе которых оказались шесть арабских.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Шпионский триллер с Галь Гадот в роли Рейчел Стоун вышел в прокат 11 августа. После выхода он молниеносно ворвался на первую строчку по популярности в Египте, Ливане, Иордании, Катаре, Кувейте и Омане.



В фильме израильская актриса играет высококвалифицированного агента разведки и по совместительству члена секретной международной организации, которая работает для сохранения мира во всем мире.

