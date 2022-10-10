



Звезду "героя ЛНР" вручили осужденному на 8 лет за сбыт наркотиков - BBC

На днях российские СМИ опубликовали кадры награждения россиянина Сергея Николаевича Левшунова. Из рук военного в балаклаве он получил высшую награду самопровозглашенной ЛНР - золотую звезду и звание "героя ЛНР".



В публикации росСМИ отмечается, что Сергей в прошлом был офицером, а сейчас "попал на фронт из места заключения", заявив о желании участвовать войне в качестве добровольца. Сообщается, что сейчас Левшунов возглавляет одно из подразделений "ЧВК Вагнера".



Би-би-си удалось найти судебные документы, в которых упоминается ранее служивший в армии Сергей Николаевич Левшунов.



В 2021 году районный суд Белгородской области приговорил этого человека к восьми годам заключения в колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.



Как следует из материалов дела, Левшунов должен был забрать в тайнике пакет с почти тремя килограммами наркотиков и перевезти его в другой тайник. В процессе он был задержан сотрудниками ФСБ.



Ранее этим летом человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, несколько месяцев ездил по российским колониям, агитируя заключенных вступить в "ЧВК Вагнера". По данным журналистов, таким образом на войну отправились сотни осужденных, в том числе по тяжким и особо тяжким статьям.



Опубликовавшее кадры награждения Левашова "Федеральное агентство новостей" входит в состав медиагруппы "Патриот", попечительский совет которой возглавляет Пригожин, пишет BBC.