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Звезда Sum 41 экстренно госпитализирован: что известно
16.09.2023 15:01 Алина Груднева

Звезда Sum 41 экстренно госпитализирован: что известно

Звезда популярной группы Sum 41 Дерик Уибл экстренно госпитализирован из-за пневмонии.

Информацию об этом подтвердила его супруга Ариана.

По словам женщины, у певца есть подозрения на сердечную недостаточность, которая может быть осложнением пневмонии.

"Мы с Дериком должны были быть сейчас в Чикаго и праздновать восьмую годовщину нашей свадьбы, но у вселенной на нас был другой план", - сказала она.

По словам Арианы, в ночь на 16 сентября она провела с мужем в отделении скорой помощи.

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