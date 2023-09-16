



Звезда Sum 41 экстренно госпитализирован: что известно

Звезда популярной группы Sum 41 Дерик Уибл экстренно госпитализирован из-за пневмонии.



Информацию об этом подтвердила его супруга Ариана.



По словам женщины, у певца есть подозрения на сердечную недостаточность, которая может быть осложнением пневмонии.



"Мы с Дериком должны были быть сейчас в Чикаго и праздновать восьмую годовщину нашей свадьбы, но у вселенной на нас был другой план", - сказала она.



По словам Арианы, в ночь на 16 сентября она провела с мужем в отделении скорой помощи.



