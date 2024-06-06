Звезда сериала "Дневники вампира" перенесла операцию
Звезда молодежного сериала "Дневников вампира" Нина Добрев перенесла операцию.
Ей прооперировали ногу после аварии, в которую она попала на велосипеде в прошлом месяце.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Нина сообщила поклонникам в социальной сети, что операция прошла успешно.
"Спасибо всем, кто присылал добрые сообщения, мысли, молитвы и дарил хорошие эмоции. Я чувствовала поддержку и позитивную энергию. Это значит больше, чем вы можете себе представить", - написала Добрев.