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Женщину обнаружили спящей в самолете в верхних багажных отсеках в салоне
27.05.2024 06:30 MIGnews.com

Женщину обнаружили спящей в самолете в верхних багажных отсеках в салоне

Пассажирка Southwest Airlines привела в замешательство других пассажиров после того, как ее обнаружили спящей на багажной полке самолета.


“Дикий Юго-Запад дикий”, — гласит подпись к занятному видео, в котором изображена женщина, беспечно лежащая внутри верхнего шкафчика, словно шла подготовка к криогенному сну.

Была ли спящая женщина пассажиром или членом экипажа.

Тем не менее, косплей чемодана безбилетного пассажира вызвал удивление в сети: один недоверчивый комментатор написал: “Мне нужно больше информации”.

“Как она туда попала??” — задался вопросом другой. “Она просто расслабляется, все круто”.

“Когда кто-то сидит на моем месте, но я не хочу беспокоиться”, — пошутил третий.

“Southwest действительно позволяет вам выбирать место самостоятельно”, — пошутил один из комментаторов, имея в виду политику бюджетного перевозчика по принципу рассадки в порядке очереди.


 

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