



Женщину обнаружили спящей в самолете в верхних багажных отсеках в салоне

Пассажирка Southwest Airlines привела в замешательство других пассажиров после того, как ее обнаружили спящей на багажной полке самолета.



“Дикий Юго-Запад дикий”, — гласит подпись к занятному видео, в котором изображена женщина, беспечно лежащая внутри верхнего шкафчика, словно шла подготовка к криогенному сну.Была ли спящая женщина пассажиром или членом экипажа.Тем не менее, косплей чемодана безбилетного пассажира вызвал удивление в сети: один недоверчивый комментатор написал: “Мне нужно больше информации”.“Как она туда попала??” — задался вопросом другой. “Она просто расслабляется, все круто”.“Когда кто-то сидит на моем месте, но я не хочу беспокоиться”, — пошутил третий.“Southwest действительно позволяет вам выбирать место самостоятельно”, — пошутил один из комментаторов, имея в виду политику бюджетного перевозчика по принципу рассадки в порядке очереди.