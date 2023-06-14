



Женщина, объявленная мертвой, “ожила” на похоронах

Скорбящая семья была ошеломлена после того, как 76-летняя Белла Монтойя пришла в сознание во время похорон, которые прошли в прошлую пятницу в эквадорском городе Бабахойо. Родственники поняли, что покойница еще жива, после того, как услышали стук изнутри гроба.



Женщину вынули из гроба и положили на носилки.



“Ее левая рука ударилась о стенку гроба, и он затрясся”, — сообщил местным СМИ сын Монтойи Гилберт Барбера, сообщает El Universo .



Барбера утверждает, что его мать “ожила” через четыре часа после того, как было объявлено о ее смерти — когда судмедэксперт даже предоставил семье свидетельство о смерти, в котором причиной смерти была указана остановка сердца.



“Нас там было около 20 человек, — сказал он Associated Press. - Примерно через пять часов после поминок гроб начал издавать звуки. Моя мама была завернута в простыни и ударилась о гроб , а когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит”.



По словам медицинских работников, перенесенная ею остановка сердца вызвала у нее каталепсию — похожее на трансневрологическое состояние, характеризующееся скованностью тела и мышц, снижением чувствительности к боли и замедлением функций организма, таких как дыхание. В результате персонал больницы, вероятно, посчитал, что она скончалась.



В настоящее время Монтойя лечится в той же больнице, где было объявлено о ее смерти , и ее сын сообщает, что ее состояние стабильное.



“Моя мама находится на кислороде. Ее сердце стабильно, — объявил он. — Врач сжал ее руку, и она отреагировала. Мне сказали, что это хороший знак, потому что это означает, что она медленно начинает реагировать. Здоровье моей матери улучшится. Я хочу, чтобы она была жива и была рядом со мной”.

В то время как ее сын назвал это событие “чудом от Бога” и сказал, что “все еще пытается переварить то, что там произошло”, Министерство здравоохранения Эквадора поручило технической команде выяснить, почему свидетельство о смерти было выдано по ошибке.



