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Заворотнюк готовилась к смерти
30.05.2024 11:27 Алина Груднева

Заворотнюк готовилась к смерти

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк и семья готовились к ее смерти.

Об этом сообщает SHOT.

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Уточняется, что Анастасия, которая много лет боролась с раком мозга, заранее переоформила свое имущество на детей и маму.

Речь идет о подмосковном трехэтажном коттедже в поселке Крекшино, которые теперь принадлежат детям Анне и Майклу, и об автомобиле, который теперь записан на маму Валентину.

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