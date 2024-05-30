Заворотнюк готовилась к смерти
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк и семья готовились к ее смерти.
Об этом сообщает SHOT.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Уточняется, что Анастасия, которая много лет боролась с раком мозга, заранее переоформила свое имущество на детей и маму.
Речь идет о подмосковном трехэтажном коттедже в поселке Крекшино, которые теперь принадлежат детям Анне и Майклу, и об автомобиле, который теперь записан на маму Валентину.