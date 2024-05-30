



Заворотнюк готовилась к смерти

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк и семья готовились к ее смерти.



Об этом сообщает SHOT.



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Уточняется, что Анастасия, которая много лет боролась с раком мозга, заранее переоформила свое имущество на детей и маму.



Речь идет о подмосковном трехэтажном коттедже в поселке Крекшино, которые теперь принадлежат детям Анне и Майклу, и об автомобиле, который теперь записан на маму Валентину.