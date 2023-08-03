Зарядка электромобилей обходится дороже, чем заправка топливом
Новое исследование, проведенное Anderson Economic Group, сравнило стоимость топлива для автомобиля с ДВС и стоимость зарядки электромобиля.
Выяснилось, что заряжать многие электромобили пока не дешевле, чем заправлять топливом их аналоги с ДВС.
Стоимость заправки на заправочной станции по сравнению с подключением к сети – и совпадают ли эти два показателя – во многом зависит от сегмента, утверждает исследование Anderson Economic Group, опубликованное во вторник, 1 августа.
Эксперты обнаружили, что заправка и зарядка грузовиков стоят примерно одинаково, в то время как автомобили бюджетного и среднего уровня дороже заряжать дома и в общественных местах, чем заправляться на АЗС. Премиум-автомобили и внедорожники находятся где-то посередине.
Электромобили, как правило, дороже, чем аналогичные машины с ДВС.
Достижение паритета затрат станет важной частью стимулирования внедрения электромобилей, и ситуация улучшается. Потребители также принимают во внимание то, сколько стоит заправка или зарядка транспортных средств.
Вот как затраты распределяются по сегментам:
- Для грузовиков стоимость топлива и зарядки дома примерно одинакова. Однако стоимость зарядки резко возрастает на 48%, если водитель в основном заряжает машину в общественных местах.
- Водитель может заплатить на 64% больше за зарядку своего электромобиля бюджетного уровня на коммерческом зарядном устройстве, чем за заправку его топливного эквивалента на заправочной станции.
- Зарядка дома электромобилей люксового сегмента дома может стоить дешевле, чем заправка топливом их аналогов. Но при использовании коммерческих зарядных станций, стоимость становится практически одинаковой.