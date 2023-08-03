



Зарядка электромобилей обходится дороже, чем заправка топливом

Новое исследование, проведенное Anderson Economic Group, сравнило стоимость топлива для автомобиля с ДВС и стоимость зарядки электромобиля.

Выяснилось, что заряжать многие электромобили пока не дешевле, чем заправлять топливом их аналоги с ДВС.



Стоимость заправки на заправочной станции по сравнению с подключением к сети – и совпадают ли эти два показателя – во многом зависит от сегмента, утверждает исследование Anderson Economic Group, опубликованное во вторник, 1 августа.



Эксперты обнаружили, что заправка и зарядка грузовиков стоят примерно одинаково, в то время как автомобили бюджетного и среднего уровня дороже заряжать дома и в общественных местах, чем заправляться на АЗС. Премиум-автомобили и внедорожники находятся где-то посередине.



Электромобили, как правило, дороже, чем аналогичные машины с ДВС.



Достижение паритета затрат станет важной частью стимулирования внедрения электромобилей, и ситуация улучшается. Потребители также принимают во внимание то, сколько стоит заправка или зарядка транспортных средств.



Вот как затраты распределяются по сегментам: