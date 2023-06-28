



Южнокорейцы помолодеют на пару лет и перестанут рождаться годовалыми

В среду в Южной Корее вступает в силу закон, который вводит в стране правила, идентичные международной системе исчисления возраста. В связи с этим все южнокорейцы станут на один-два года младше.



Такая разница в летоисчислении связана с так называемой “корейской системой”, когда малышу при появлении на свет автоматически “начисляют” год жизни. Кроме того, при истечении текущего календарного года с 1 января в Корее начислялся следующий год возраста.



Парадоксальнее всего дела обстояли с людьми, рожденными 31 декабря – уже 1 января новорожденным, согласно корейской системе, исполнялось два года, хотя реально они прожили лишь сутки. В итоге получалось, что корейцы по паспорту “старше” своих сверстников из других стран на один-два года, несмотря на те же самые даты рождения.



Закон о введении “международного стандарта” был принят в Южной Корее в декабре прошлого года, и с 28 июня он вступает в официальную силу. Закон должен применяться в официальных правилах, документации, контрактах, если только договаривающиеся стороны специально не решат, что им ближе традиционный “корейский подход”.



“Принятие международного метода подсчета возраста было одним из предвыборных обещаний президента страны Юн Сок Ёля, который заявлял, что ликвидирует этот источник общественных и административных споров и конфликтов”, – заявил министр государственного законодательства РК Ли Ван Гю.

