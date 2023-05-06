



Юдашкин похоронен на Троекуровском кладбище

Известный российский кутюрье Валентин Юдашкин 6 мая был похоронен на Троекуровской кладбище в Москве.



На церемонии присутствовали родственники, знаменитости и даже пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков.



Как сообщалось ранее, на похороны близкого друга даже приехала примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которой Песков на кладбище поцеловал руку, сказав, что рад ее видеть.



Модельер умер на 60-м году жизни 2 мая. Он долгое время боролся с раком пищевода. Незадолго до смерти кутюрье вновь оказался в больнице.



