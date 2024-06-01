



Японский миллиардер передумал лететь на Луну с компанией Маска

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался от своего проекта по первому туристическому полету вокруг Луны на корабле компании SpaceX в рамках проекта DearMoon.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о наборе команды для полета на Луну на космическом корабле компании Илона Маска SpaceX



Команда корабля должна состоять из 10–12 человек, включая самого миллиардера. pic.twitter.com/WBrFYXJTXZ — Актуальный Мир (@WorldActually) March 3, 2021

"С сожалением сообщаем, что первый частный полет вокруг Луны в рамках проекта DearMoon отменен. Благодарим всех, кто нас поддерживал и приносим извинения тем, кто с нетерпением ждал этого события", — говорится в сообщении пресс-службы проекта.На сайте проекта говорится, что Маэдзава принял решение об отмене полета из-за переноса сроков запуска и отсутствия "четкого графика на ближайшую перспективу".SpaceX, компания Илона Маска, много лет назад объявила о планах организовать коммерческий полет вокруг Луны в 2017 году. Год спустя компания выбрала первого пассажира — миллиардера из Японии Юсаку Маэдзава. Первый путешественник выкупил все места в корабле и объявил набор команды для совместной миссии.