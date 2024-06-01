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Японский миллиардер передумал лететь на Луну с компанией Маска
01.06.2024 17:37 MIGnews.com

Японский миллиардер передумал лететь на Луну с компанией Маска

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался от своего проекта по первому туристическому полету вокруг Луны на корабле компании SpaceX в рамках проекта DearMoon. 


"С сожалением сообщаем, что первый частный полет вокруг Луны в рамках проекта DearMoon отменен. Благодарим всех, кто нас поддерживал и приносим извинения тем, кто с нетерпением ждал этого события", — говорится в сообщении пресс-службы проекта.

На сайте проекта говорится, что Маэдзава принял решение об отмене полета из-за переноса сроков запуска и отсутствия "четкого графика на ближайшую перспективу".



SpaceX, компания Илона Маска, много лет назад объявила о планах организовать коммерческий полет вокруг Луны в 2017 году. Год спустя компания выбрала первого пассажира — миллиардера из Японии Юсаку Маэдзава. Первый путешественник выкупил все места в корабле и объявил набор команды для совместной миссии. 


 

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