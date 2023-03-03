



Япония обнаружила более 7000 новых островов в своем составе

Проведенное в Японии цифровое картографирование зафиксировало вдвое больше островов в составе страны, чем раньше. По данным Управления геопространственной информации GSI, на территории страны обнаружено 14 125 островов, что более чем вдвое превышает официальное число – 6 852 острова, которое использовалось по итогам подсчетов в 1987 году.



Эксперты подчеркнули, что новая цифра отражает достижения в геодезических технологиях и не изменила общую площадь Японии. Она не учитывает искусственные рекультивированные земли.



Напомним, некоторые острова, окружающие страну, находятся в центре территориальных споров.



Так, в апреле прошлого года Япония признала Курильские острова "незаконно оккупированными Россией". Кроме того, Токио контролирует архипелаг Сэнкаку в Восточно-Китайском море, на который претендует Пекин.