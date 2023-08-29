



Вы удивитесь: рейтинг самых быстрых авто 2023 года

Скорость всегда была одной из основных характеристик при сравнении разных моделей авто. Учитывая это, разные автопроизводители часто создавали уникальные авто в единственном экземпляре, чтобы поставить рекорд скорости. Помимо этого, со временем выделился достаточно специфический вид достижения: максимальная скорость среди заводских автомобилей, пишет портал bigmir.net.



Если изначально для большинства авто пределом скорости была отметка в 320 км/час, то со временем, эта цифра росла и на момент начала 2000-х годов настоящей легендой стали автомобили Bugatti Veyron, которые позволяли своим владельцам разгоняться до отметки чуть больше 400 км/час. В то же время прогресс не стоит на месте и на момент 2023 года даже этот показатель не является впечатляющим.



Недавно специалисты на портале HotCars решили создать рейтинг самых быстрых автомобилей в мире, которые существуют на момент 2023 года. Естественно речь идет не об уникальных авто, которые построили в единственном экземпляре, а о серийных моделях. Список вышел весьма внушительным, но сюда вошли исключительно автомобили из класса "гиперкаров".



Итак, рейтинг 20 самых быстрых автомобилей на земле на момент 2023 года выглядит так: