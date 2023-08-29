Вы удивитесь: рейтинг самых быстрых авто 2023 года
Скорость всегда была одной из основных характеристик при сравнении разных моделей авто. Учитывая это, разные автопроизводители часто создавали уникальные авто в единственном экземпляре, чтобы поставить рекорд скорости. Помимо этого, со временем выделился достаточно специфический вид достижения: максимальная скорость среди заводских автомобилей, пишет портал bigmir.net.
Если изначально для большинства авто пределом скорости была отметка в 320 км/час, то со временем, эта цифра росла и на момент начала 2000-х годов настоящей легендой стали автомобили Bugatti Veyron, которые позволяли своим владельцам разгоняться до отметки чуть больше 400 км/час. В то же время прогресс не стоит на месте и на момент 2023 года даже этот показатель не является впечатляющим.
Недавно специалисты на портале HotCars решили создать рейтинг самых быстрых автомобилей в мире, которые существуют на момент 2023 года. Естественно речь идет не об уникальных авто, которые построили в единственном экземпляре, а о серийных моделях. Список вышел весьма внушительным, но сюда вошли исключительно автомобили из класса "гиперкаров".
Итак, рейтинг 20 самых быстрых автомобилей на земле на момент 2023 года выглядит так:
- Koenigsegg Jesko Absolut - 530 км/ч;
- Bugatti Bolide - 499 км/ч;
- Hennessey Venom F5 - 499+ км/ч;
- SP Automotive Chaos - 499 км/ч;
- Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 490 км/ч;
- Koenigsegg CC850 - 483+ км/ч;
- SSC Tuatara - 475 км/ч;
- CZinger 21C - 452 км/ч;
- Koenigsegg Agera RS - 446 км/ч;
- Koenigsegg One:1 - 439 км/ч;
- Hennessey Venom GT - 435 км/ч;
- Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – 430 км/ч;
- Zenvo TSR-GT - 423 км/ч;
- Bugatti Chiron - 420 км/ч;
- Koenigsegg Agera R – 418 км/ч;
- Rimac Nevera - 415 км/ч;
- SSC Ultimate Aero TT - 414 км/ч;
- Bugatti Veyron - 407 км/ч;
- McLaren Speedtail - 403 км/ч;
- Koenigsegg Regera - 403 км/ч.