



"Все, что я смогла": фильм, изменивший систему

Фильм «Все, что я смогла» в последние недели стал самым обсуждаемым среди нескольких поколений репатриантов из постсоветского пространства. Эта картина, снятая израильским режиссером, задела сразу много болевых точек: отношений и взрослых детей, стереотипы, влияние пережитого насилия на всю жизнь. На предварительных просмотрах, которые проходили до выхода фильма в широкий прокат, залы были заполнены до отказа.



Впервые премьерные показы были организованы для больших сообществ в Фейсбуке: «Русские девушки без чувства юмора и их друзья» и «Русские для русских». Эти сообщества объединяют так называемое «полуторное поколение» израильтян – тех, кто говорит и думает на иврите, но имеет за спиной опыт переезда в юном возрасте и смешанную ментальность. Фильм вызвал множество обсуждений и споров, которые вышли далеко за рамки сюжета, превратившись в большую дискуссию на социальные темы.







Наблюдая этот интерес, впервые сети израильских кинотеатров приняли решение: прокат фильма, который начинается 8 сентября, во многих кинотеатрах будет включать 3 еженедельных вечерних сеанса с субтитрами на русском языке. В сетях yes Planet, Cinema City и Hot Cinema от Кармиэля до Беэр Шевы можно будет купить билеты на эти сеансы.



О фильме «Все, что я смогла»



Главная героиня – Реут, молодая независимая женщина с многообещающей карьерой в прокуратуре. Реут на 100% тель-авивская, на 100% израильская и на 100% «русская», ведь ее семья – это мама и бабушка, говорящие на русском.







Упорядоченную жизнь Реут нарушает дело о сексуальных домогательствах. В то же время она влюбляется в разведенного коллегу-адвоката, любящего отца двоих детей, жизнерадостного и энергичного «типичного израильтянина». Новое дело и новая любовь ставят под сомнение ее принципы: полная независимость, отказ от детей и быть как можно дальше от чересчур эмоциональной и напористой русской семьи.







Исполнительница роли Реут – Аня Букштейн, в фильме также снимались как звезды израильского кино Мони Мошонов, Мэгги Азарзард Сабаг, Рой Ассаф, так и знаменитые театральные актрисы Елена Яралова, Наташа Манор и Надя Тихонова. Открытием фильма стала талантливая дебютантка Шарон Стибман, студентка театральной школы. Режиссер фильма – Шири Нево Фриденталь.



Смотрите фильм «Все, что я смогла» с 8 сентября в кинотеатрах Израиля.



*На правах рекламы