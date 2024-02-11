



Волочкова поделилась откровениями о романе с Джимом Керри

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала об упущенных возможностях в отношениях с легендой Голливуда Джимом Керри.



По словам знаменитости, у них могли сложиться любовные отношения, но для этого были препятствия.



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"Он очень глубокий человек, не такой как в кино. Он сразу признался, что влюблен. Но мы честно друг другу сказали о том, что не сможем быть вместе, потому что он не оставит Голливуд, а я не оставлю Россию, не оставлю Большой театр… Это был такой чистосердечный разговор", - призналась она.



По словам балерины, роман у них завязался во время ее гастролей в США, когда она рассталась со своим бывшим Сулейманом. Сейчас они поддерживают дружескую связь. Керри даже сделал ее дочери Ариндне незабываемый подарок - целую коробку с куклами Monster High.