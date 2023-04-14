



Власти Японии одобрили строительство первого в стране казино-курорта

Японское правительство предоставило префектуре Осака права на строительство первого в стране интегрированного казино-курорта.



Префектура опубликовала заявление, в котором говорится, что они надеются, что курорт, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию к 2029 году, станет "двигателем устойчивого экономического роста в Осаке и Кансае".



Правительство заявило, что новый развлекательный объект может стать двигателем туристической экономики для всей Японии.



"Помимо вклада в развитие региона Кансай после Всемирной выставки 2025 года в Осаке, мы надеемся, что казино станет туристической базой, которая будет продвигать туристическую привлекательность Японии в мире", — сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.



"Комплексные курорты — необходимая инициатива для продвижения Японии как страны, основанной на туризме. Они будут привлекать посетителей из Японии и других стран".



Хотя это предложение получило одобрение правительства Японии, ему все еще необходимо устранить нормативные препятствия, такие как приобретение игровых лицензий и оценка Японской комиссии по регулированию казино.



Объявление также было встречено протестами демонстрантов, обеспокоенных тем, что курорт может привести к росту игровой зависимости.



Ожидается, что строительство проекта обойдется в 8 миллиардов долларов и будет включать 40% инвестиций от американских курортов MGM и 40% инвестиций от японской Orix Corp.



Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии потребует от курорта соблюдения определенных условий, в том числе требования об исследованиях игровой зависимости и поиске решений.



Так называемые интегрированные курорты также планируется построить и в других местах Японии, в том числе в Нагасаки, где местные власти все еще обдумывают вопрос об одобрении.