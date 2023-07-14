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Rolls-Royce Spectre
14.07.2023 21:44 Наталья Богинская

Владельцев Rolls-Royce Spectre внесут в “черный список” за перепродажу

Британская компания Rolls-Royce предприняла необычный шаг, относительно владельцев роскошного электрокара Spectre, представленного в октябре прошлого года.  Об этом сообщает Carscoops.

Исполнительный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос заявил, что "покупатели, которые перепродают долгожданный Spectre с целью получения прибыли, лишатся возможности повторно приобрести автомобиль". Покупателям Rolls-Royce приходится проходить квалификацию на электромобиль, после чего они получают свой слот для заказа.

Некоторые заказчики таких авто раскритиковали производителя.

Ожидается, что продажи новинки начнутся в конце лета 2023, а поставки начнутся осенью. Стоимость такого электромобиля начинается от 330 тысяч фунтов стерлингов. 

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