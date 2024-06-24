



Великий герцог Люксембурга пообещал отречься от престола в пользу сына

Великий герцог Люксембурга Анри пообещал отречься от престола в пользу его сына Гийома.



Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.



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Своим признанием великий герцог шокировал жителей Люксембурга в Национальный день.



Он пообещал передать трон своему 42-летнему сыну Гийому после 24 лет правления. Это произойдет в октябре 2024 года.



Таким образом, герцог Анри сохранит свой титул, но его будет представлять везде сын.