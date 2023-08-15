



В заброшенном гараже американцы нашли уникальный Porsche – видео

Авторы YouTube-канала Carchaeology показали заброшенный гараж в округе Ориндж, штат Калифорния (США), в котором под толстым слоем пыли хранился автомобиль Porsche 356 1959 года выпуска.



Encuentran un Porsche 356 de 1959 abandonado en un garaje desde hace 39 años👌 https://t.co/JOhrr8CJ7R — Periodismo del Motor (@periodismomotor) August 13, 2023

В свое время эта модель была звездой автогонок. Ее выпускали с 1948 по 1965 год. Всего в мире было произведено 76 тысяч Porsche 356.Как удалось выяснить блогерам, владелец автомобиля купил его в 1975 году для приватных поездок. В 1984 мужчина вышел на пенсию и с тех пор практически не пользовался спорткаром.По оценкам специалистов, сейчас за такой Porsche можно получить более $100 тысяч.