Новости » Life Style
В заброшенном гараже американцы нашли уникальный Porsche – видео
15.08.2023 10:21 Наталья Богинская

В заброшенном гараже американцы нашли уникальный Porsche – видео

Авторы YouTube-канала Carchaeology показали заброшенный гараж в округе Ориндж, штат Калифорния (США), в котором под толстым слоем пыли хранился автомобиль Porsche 356 1959 года выпуска. 
 

В свое время эта модель была звездой автогонок. Ее выпускали с 1948 по 1965 год. Всего в мире было произведено 76 тысяч Porsche 356.

Как удалось выяснить блогерам, владелец автомобиля купил его в 1975 году для приватных поездок. В 1984 мужчина вышел на пенсию и с тех пор практически не пользовался спорткаром. 

По оценкам специалистов, сейчас за такой Porsche можно получить более $100 тысяч.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы