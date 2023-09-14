



В WhatsApp каналы стали доступными для всех пользователей

WhatsApp сделал каналы общедоступной функцией. Первоначально каналы были доступны только в 10 странах, а теперь стали доступны всем пользователям.

Основные отличия и преимущества

Компания описывает новый инструмент как "простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций". Каналы отображаются в отдельной вкладке "Актуальное", не смешиваясь с обычными чатами и группами.

Новые функции

Улучшенный каталог каналов – теперь есть категории, такие как спорт, музыка, кино и т.д.

Реакции и пересылки – можно оставлять реакции на посты и пересылать их в другие чаты или группы.

Разнообразие контента – авторы могут публиковать текст, фотографии, видео, опросы и стикеры.

Конфиденциальность

Телефонные номера подписчиков защищены и недоступны другим пользователям и администраторам канала.

Будущие обновления

Упрощенная модерация – администраторы смогут редактировать посты в течение 30 дней после публикации.

Автоматическое удаление – история обновлений будет автоматически удаляться с серверов мессенджера после 30 дней.

Для доступа к новым функциям необходимо обновить WhatsApp до последней версии.