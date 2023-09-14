В WhatsApp каналы стали доступными для всех пользователей
WhatsApp сделал каналы общедоступной функцией. Первоначально каналы были доступны только в 10 странах, а теперь стали доступны всем пользователям.
Основные отличия и преимуществаКомпания описывает новый инструмент как "простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций". Каналы отображаются в отдельной вкладке "Актуальное", не смешиваясь с обычными чатами и группами.
Новые функции
- Улучшенный каталог каналов – теперь есть категории, такие как спорт, музыка, кино и т.д.
- Реакции и пересылки – можно оставлять реакции на посты и пересылать их в другие чаты или группы.
- Разнообразие контента – авторы могут публиковать текст, фотографии, видео, опросы и стикеры.
КонфиденциальностьТелефонные номера подписчиков защищены и недоступны другим пользователям и администраторам канала.
Будущие обновления
- Упрощенная модерация – администраторы смогут редактировать посты в течение 30 дней после публикации.
- Автоматическое удаление – история обновлений будет автоматически удаляться с серверов мессенджера после 30 дней.