



В Тыве за каждого мобилизованного дают по живому барану

“Официальный портал республики Тыва” сообщает о том, что власти выдают семьям мобилизованных живых баранов.



Администрации муниципальных районов приступили к исполнению поручения Главы республики по выделению семьям резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов и отгрузке угля.



Всего было передано 91 голова МРС. В Бай-Тайгинском районе вместе с баранами членам семей сограждан, направленных на частичную мобилизацию, выдавали картофель.