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В Тыве за каждого мобилизованного дают по живому барану
30.09.2022 11:08 Аркадий Бочаровский

В Тыве за каждого мобилизованного дают по живому барану

“Официальный портал республики Тыва” сообщает о том, что власти выдают семьям мобилизованных живых баранов.

Администрации муниципальных районов приступили к исполнению поручения Главы республики по выделению семьям резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов и отгрузке угля.

Всего было передано 91 голова МРС. В Бай-Тайгинском районе вместе с баранами членам семей сограждан, направленных на частичную мобилизацию, выдавали картофель.

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