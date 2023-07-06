



В США разрешили испытание прототипа летающего автомобиля

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало стартапу из Калифорнии Alef Aeronautics Inc разрешение на разработку и испытание первого электрического транспортного средства, которое может и ездить по дороге, и летать, сообщает CNN.



Регулятор заявил, что выдал Alef Aeronautics сертификат летной пригодности для ограниченного набора задач – для исследований, разработок и проведения выставок.



Компания Alef Automotive заявила, что ее Model A является первым летающим транспортным средством, которое может ездить по дорогам общего пользования и парковаться как обычный автомобиль. Он также имеет возможность вертикального взлета и посадки.



Предполагается, что автомобиль будет вмещать одного-двух пассажиров и будет запас хода до 320 километров по земле и 180 километров в воздухе.



Компания отмечает, что летающий автомобиль будет сертифицирован как "низкоскоростное транспортное средство", что означает, что он не сможет двигаться быстрее 40 км/ч. "Предполагается, что если водителю нужна более высокая скорость, он прибегнет к полету", - говорится в пресс-релизе.



В FAA заявили, что сейчас многие разработчики работают над созданием транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Однако транспортное средство компании Alef Aeronautics отличается от других способностью функционировать как на дорогах, так и в воздухе, при этом похоже на обычный автомобиль и может парковаться на автомобильных парковках.



Для передвижения модели по дорогам США компании еще нужно получить разрешение от Национального управления безопасностью движения на трассах.

Производитель рассчитывает начать продавать модели до конца 2025 года. Автомобиль обойдется в 300 тысяч долларов.



