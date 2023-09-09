



В США кошка-клептоманка терроризирует соседей

В американском городе Кати в штате Техас кошка-клептоманка по кличке Клео обворовывает соседей.



Как рассказала ее хозяйка Джин Уит в интервью порталу KHOU-11, питомец постоянно приносит разные вещи в качестве добычи.



Сначала Клео воровала различные вещи в собственном доме, но этого ей оказалось мало, потому она начала устраивать набеги к соседям, у которых отбирает одежду и другие различные дорогие предметы. Хозяйке даже пришлось установить возле своего дома табличку, надпись на которой гласит: "Мой кошка — вор. Пожалуйста, просмотрите ее добычу и заберите свои вещи".



"Я хочу извиниться, потому что некоторые вещи, которые она принесла, например женское корректирующее белье, являются довольно дорогими. Некоторые соседи рассказали мне, что она забралась в их дом через окно", - рассказала женщина.