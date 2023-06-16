



В Сингапуре увеличат количество робо-патрулей в публичных местах – видео

Полиция Сингапура планирует увеличить использование роботов-офицеров. После пяти лет испытаний работу роботизированных патрулей постепенно развернут по всему городу.



Впервые устройства использовали в целях безопасности на параде в 2018 году. Во время пандемии COVID полиция увеличила количество робо-патрулей для поиска нарушителей социального дистанцирования.



С июня 2019 года Сингапур использует патрульных роботов в аэропорту Чанги для обеспечения соблюдения ПДД.

В апреле 2023 года Второй терминал аэропорта оборудовали еще двумя роботами повышенной проходимости. Они оборудованы вращающимися камерами, мигалками, сиренами и выдвижными мачтами.Полиция может напрямую общаться с общественностью из-за динамиков роботов. Также правоохранители имеют возможность просмотреть видеозапись в прямом эфире и в течение 30 дней.Во время COVID робо-патрули использовали для безопасности сотрудников полиции. Однако после отмены практически всех ограничений власти решили оставить автономные устройства на улицах и местах скопления людей.