В Сингапуре увеличат количество робо-патрулей в публичных местах – видео
Полиция Сингапура планирует увеличить использование роботов-офицеров. После пяти лет испытаний работу роботизированных патрулей постепенно развернут по всему городу.
Впервые устройства использовали в целях безопасности на параде в 2018 году. Во время пандемии COVID полиция увеличила количество робо-патрулей для поиска нарушителей социального дистанцирования.
С июня 2019 года Сингапур использует патрульных роботов в аэропорту Чанги для обеспечения соблюдения ПДД.
В апреле 2023 года Второй терминал аэропорта оборудовали еще двумя роботами повышенной проходимости. Они оборудованы вращающимися камерами, мигалками, сиренами и выдвижными мачтами.
Полиция может напрямую общаться с общественностью из-за динамиков роботов. Также правоохранители имеют возможность просмотреть видеозапись в прямом эфире и в течение 30 дней.
Во время COVID робо-патрули использовали для безопасности сотрудников полиции. Однако после отмены практически всех ограничений власти решили оставить автономные устройства на улицах и местах скопления людей.