



В России на мультфильме Rainbow Dash поставили плашку 18+

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" поставил плашку "18+" на американский мультфильм "Мой маленький пони: Дружба – это чудо".



Скорей всего появление обозначения связано с именем главной героини – пони по имени Rainbow Dash, что в переводе означает Радуга Дэш.

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Плашка появилась после того, как Верховный суд России 30 ноября по иску министерства юстиции принял решение о запрете международного движения ЛГБТ и признании его экстремистским. Символом ЛГБТ-сообщества является радужный флаг.

