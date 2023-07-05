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В полицию Швеции поступили новые запросы на сожжение религиозных книг
05.07.2023 16:30 Алина Груднева

В полицию Швеции поступили новые запросы на сожжение религиозных книг

В полицию Швеции поступили три новых запроса о сожжении религиозных книг на фоне споров из-за аналогичного случая с Кораном возле мечети, который вызвал возмущение по всему миру.

Одно из трех новых заявлений связано с сожжением исламского священного текста возле мечети в Стокгольме.

Женщина-оганизатор сообщила полиции, что хочет получить разрешение на проведение протеста "как можно скорее".

Еще одна заявка касается сожжения Торы и Библии возле израильского посольства в Стокгольме.

30-летний автор протеста написал в своем запросе в полицию, что это действие будет ответом на сожжение Корана. Он считает акцию протеста, которую инициировал, "символическим собранием ради свободы слова".

Третье заявление о сожжении "религиозных текстов" на 12 июля было сделано в Хельсингборге. Полиция идентифицировала просителя, как "частное лицо".

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