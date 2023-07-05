



В полицию Швеции поступили новые запросы на сожжение религиозных книг

В полицию Швеции поступили три новых запроса о сожжении религиозных книг на фоне споров из-за аналогичного случая с Кораном возле мечети, который вызвал возмущение по всему миру.



Одно из трех новых заявлений связано с сожжением исламского священного текста возле мечети в Стокгольме.



Женщина-оганизатор сообщила полиции, что хочет получить разрешение на проведение протеста "как можно скорее".



Еще одна заявка касается сожжения Торы и Библии возле израильского посольства в Стокгольме.



30-летний автор протеста написал в своем запросе в полицию, что это действие будет ответом на сожжение Корана. Он считает акцию протеста, которую инициировал, "символическим собранием ради свободы слова".



Третье заявление о сожжении "религиозных текстов" на 12 июля было сделано в Хельсингборге. Полиция идентифицировала просителя, как "частное лицо".