



В ожидании 10 ребенка: австралийка беременна семь лет подряд

В Австралии женщина по имени Хлоя рассказала, что ждет 10-го ребенка. Она была беременна последние семь лет, пишет Nakonu.com.



Хлоя на своей странице в Instagram поделилась новостями о беременности, опубликовав видео, на котором она и ее муж с девятью детьми.



Женщина, держа на руках своего младшего ребенка, показала ультразвуковое исследование.



“У нас есть интересные новости, которыми мы хотим поделиться! Кто уже догадался?? Ребенок №10 появится в феврале 2024 года!”, - отметила австралийка.

И хотя многие люди поспешили поздравить женщину, других не впечатлила ее методика планирования семьи.



“Какая безответственность”, — написал один из них.



Женщина отмечает, что все ее беременности были запланированными, но в некоторых из них у нее родилось более одного ребенка, чего она не ожидала.



“Да благословит Бог – больше детей, больше счастья”, – написал один из комментаторов поста.



