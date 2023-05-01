



В Осло открыли статую моржа

В Норвегии открыли бронзовую скульптуру моржихи по кличке Фрея, которая привлекла внимание всего мира летом 2022 года — она вылезала на лодки, чтобы позагорать и иногда топила суда. Об этом пишет The Guardian.



Скульптура в натуральную величину изображает Фрею, лежащую на боку на скалистом берегу пристани Конген в Осло, недалеко от того места, где она загорала прошлым летом.



Онлайн-кампания, по словам ее организатора Эрика Голма, собрала более $25 тысяч на создание скульптуры в память о Фрее.



Усыпить животное решили в августе из-за того, что оно “испытывает стресс”, и на фоне опасений, что оно представляет угрозу для представителей общественности, которые не держались на расстоянии от моржихи. Фрее было около пяти лет, ее видели в Великобритании, Нидерландах, Дании и Швеции, а затем она провела часть лета в Норвегии.



Несмотря на неоднократные призывы держаться подальше, люди (иногда с детьми) подходили к Фрее, чтобы сфотографироваться. Моржи обычно не ведут себя агрессивно по отношению к людям, но они могут чувствовать угрозу с их стороны и атаковать. Критики заявили, что решение усыпить Фрею было поспешным и не принимало во внимание судьбу животного. Чиновники ответили, что введение Фреи седативных препаратов и перемещение ее в менее населенный район было бы слишком сложной операцией.

