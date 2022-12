В образе супергероя: Трамп объявил о запуске своих NFT

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о запуске своих новых NFT "Коллекционные карты Дональда Трампа".



Трамп назвал карты "бейсбольными карточками", но отметил, что надеется, что они будут "гораздо более захватывающими". Каждая из карточек будет стоить 99 долларов.



О карточках экс-президент США объявил на видео, в котором был изображен в образе мультяшного супергероя, стреляющего лазерами из глаз.



Вчера Трамп анонсировал "важное объявление", заявив, что "Америке нужен новый герой".





Oh my goodness Trump’s “major announcement” is even more pathetic than I anticipated pic.twitter.com/5IzjklP7Fo