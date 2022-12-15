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В образе супергероя: Трамп объявил о запуске своих NFT
15.12.2022 20:22 Ольга Белозерова

В образе супергероя: Трамп объявил о запуске своих NFT

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о запуске своих новых NFT "Коллекционные карты Дональда Трампа".

Трамп назвал карты "бейсбольными карточками", но отметил, что надеется, что они будут "гораздо более захватывающими". Каждая из карточек будет стоить 99 долларов.

О карточках экс-президент США объявил на видео, в котором был изображен в образе мультяшного супергероя, стреляющего лазерами из глаз.

Вчера Трамп анонсировал "важное объявление", заявив, что "Америке нужен новый герой". 

 

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