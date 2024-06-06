



В Нидерландах создали новый тип сантехники

Нидерландский стартап Sanitronics создал модульный туалет с функцией самоочистки.



Туалет оснащен системой вращения. В нем используются два унитаза, которые чередуются после каждого использования. Пока первый унитаз очищается в отдельной зоне, можно воспользоваться вторым.



Как внутри, так и сверху и снизу, унитаз очищается под высоким давлением. Пока вращающийся унитаз, очищенное сиденье проходит мимо мощного потока воздуха, который высушивает сиденье. В результате пользователю снова доступен абсолютно сухой унитаз.



Весь процесс очищения и сушки туалета занимает менее 20 секунд.