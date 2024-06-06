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В Нидерландах создали новый тип сантехники
06.06.2024 23:30 MIGnews.com

В Нидерландах создали новый тип сантехники

Нидерландский стартап Sanitronics создал модульный туалет с функцией самоочистки.

Туалет оснащен системой вращения. В нем используются два унитаза, которые чередуются после каждого использования. Пока первый унитаз очищается в отдельной зоне, можно воспользоваться вторым.

Как внутри, так и сверху и снизу, унитаз очищается под высоким давлением. Пока вращающийся унитаз, очищенное сиденье проходит мимо мощного потока воздуха, который высушивает сиденье. В результате пользователю снова доступен абсолютно сухой унитаз.

Весь процесс очищения и сушки туалета занимает менее 20 секунд.

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