



В Нидерландах кот устроил потоп в мэрии

Кот нанес ущерб мэрии нидерландского города Доккума, ремонт которой был почти закончен. Животное открыло кран, который залил здание "на несколько сантиметров". Потоп нанес ущерб по меньшей мере €10 тысяч, передает NU.nl.



Сообщается, что в прошлую пятницу кот пролез в дыру на одном из этажей и открыл кран.



Когда на следующий день пришел подрядчик, он обнаружил стул, полный кошачьей шерсти, и несколько затопленных комнат. Влага также проникла в стены и мебель, вода просачивалась в гараж.



Открыть здание после ремонта планировали 22 мая. Открытие состоится, хотя 35 из 183 рабочих мест пока не могут быть использованы. Мэр города Берт Кунстра сообщил, что ущерб составляет от 10 000 до 20 000 евро.



Отмечается, что потоп устроил кот Ларри, который жил в здании. Сейчас он выселен.

