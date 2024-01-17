



В Москве экстренно госпитализирован актер Евгений Герчаков

Известный советский и российский актер Евгений Герчаков экстренно госпитализирован в Москве.



Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



По словам Герчакова, у него резко подскочило давление. В ближайшее время он останется в больнице.



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По словам источников, у актера диагностировали гипертензивную болезнь с поражением сердца. Эта болезнь проявляется в виде повышения давления, головной боли, тошноты и рвоты. Также может быть боль в спине.



74-летний Герчаков известен ролями в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Мушкетеры двадцать лет спустя", сериалах "Графиня де Монсоро", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Папины дочки. Суперневесты".