



В Израиле только 19% сдают тест на вождение с первого раза

Данные Центра исследований и информации Кнессета показывают, что в прошлом году второй тест сдали 10%, третий - 5%, а есть и те, кто сдал 37 тестов.



Данные Центра исследований и информации Кнессета, опубликованные 12-им каналом израильского ТВ демонстрируют, что в прошлом году лишь 41% подавших заявку на прохождение теста на вождение сдали экзамен. Только один из пяти сдал тест с первого раза - примерно 19%.



Данные также показывают, что 10% прошли второй тест, и только 5% прошли третий тест. Один человек сделал 37-й тест в этом году. В этом году 67 человек сдали тест с 16 раза, 129 человек сдали с 14-го раза, и 11 человек сдали тест с 24-го раза.



Кроме того, согласно исследованию, в прошлом году 81 527 женщин получили водительские права, по сравнению с 77 115 мужчинами. Член Кнессета Ури Маклев, заказавший исследование, сказал: "Нам предстоит пройти еще долгий путь, чтобы выдача или получение водительских прав стали более эффективными, более доступными и равными для всех. И я говорю это с акцентом на молодежь".

