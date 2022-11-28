



В Израиле продают BMW за 2,5 миллиона



Delek Motors предложит один из 99 экземпляров BMW 850 Gran Coupe с автографом американского художника Джеффа Кунса за 2,5 миллиона шекелей.



Компании Delek Motors удалось заполучить в Израиль один из 99 экземпляров, которые BMW создала совместно с художником в прошлом году. Каждый автомобиль сочетает в себе 11 оттенков, а рисунки на шасси наносятся вручную. По данным BMW, работа занимает 285 часов на одну модель. Только четыре автомобиля выходили каждую неделю, пока работа не была завершена. И если вам интересно, это не огромная наклейка. Кунс посещал команды на заводе, чтобы внимательно проследить за тем, что и как делается, и лично подписал каждый автомобиль.



67-летний Кунс говорит, что он никогда не был привязан к спортивным автомобилям, и только благодаря своим детям решил изменить свою линию мышления: "У меня большая семья. Поэтому у меня всегда была склонность к покупке полезных автомобилей. И вот однажды они сказали мне: Папа, ты должен ездить на этой машине (850 Gran Coupe). Так что вот, у меня есть одна из них". О своем выборе он говорит, что слово POP и иллюстрация выхлопного дыма призваны придать автомобилю, при его 530 лошадиных силах, и объеме двигателя 4,4 л, "стабильность в движении". А что насчет кабины? По его словам, он пытался придать интерьеру тематику Спайдермена.

