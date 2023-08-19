



В Израиле ожидается снижение температуры

Завтра, 20 августа, погода в Израиле будет частично облачной, произойдет небольшое понижение температуры и будет ощущаться снижение тепловой нагрузки.



Море будет неспокойным, высота волн составит 60-120 см, температура воды составит 31 градус. Юго-западный - северо-западный ветер будет дуть со скоростью 12-30 км/ч. Загрязнение воздуха в большинстве районов страны будет от слабого до умеренного за счет концентрации мельчайших частиц песка.



В понедельник погода будет от частично облачной до ясной, температура и тепловая нагрузка близки к средним значениям для этого периода.



Во вторник будет облачно с прояснениями, с повышением температуры.



В среду вновь произойдет повышение температуры, в горах и внутренних районах страны будет жарче обычного для этого времени года, а на прибрежной равнине - душно.