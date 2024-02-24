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В Испании злоумышленник вылил 60 тыс. литров красного вина
24.02.2024 04:30 MIGnews.com

В Испании злоумышленник вылил 60 тыс. литров красного вина

Неизвестный мужчина проник на винодельню ночью и открыл несколько резервуаров с вином. На видео видно, как вино под огромным напором заливает пол. Всего вытекло около 60 литров красного вина. Это приблизительно 80 тысяч бутылок.

"Все указывает на то, что этот человек знал, куда он шел, и знал, где он находится, поскольку он очень быстро перемещался по складу", – прокомментировали в компании видео с камер наблюдения.  

Ущерб винодельни составил порядка 2,5 млн евро. 



 

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