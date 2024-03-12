



В Гватемале пиццу выпекают на вулканической лаве

Марио Давид Гарсиа Мансилья вырос рядом с вулканом Пакайя. Этот вулкан Гватемалы до сих пор очень активен. Марио никогда не предполагал, что однажды сможет использовать вулкан в качестве печи для пиццы.



Сегодня пицца Пакайя стала одним из ярких моментов посещения действующего вулкана: туристы дополнительно платят за то, чтобы Мансилья приготовил пиццу на тлеющей вулканической скале, рядом с текущими реками лавы.



Марио Давид Гарсиа Мансилья всегда был очарован вулканом, но только в 2014 году ему в голову пришла идея использовать сильный жар вулкана, чтобы приготовить пиццу. Однажды он поднялся на гору и случайно увидел группу туристов, жаривших зефир над лавой. Вот тогда его и осенило…



Будучи опытным бухгалтером, Марио понял, что может готовить буквально на вулкане и, возможно, заработать на этом немного денег. Начало было непростым. Сначала была попытка жарить стейки или тушить курицу, но вскоре предприниматель понял, что для приготовления и подачи еды ему придется носить с собой слишком много посуды. Затем он подумал о пицце.



В первый раз, когда он попытался использовать сильный жар для приготовления пиццы, Мансилья сжег ее. Только с третьего раза у него получилось приготовить то, что надо.



