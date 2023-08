В Грузии сорвали концерт американской рок-группы из-за россиянина

Зрители сорвали в грузинском Батуми концерт американской рок-группы The Killers.



Это произошло из-за фронтмена музыкального коллектива Брэндона Флауэрса, которому захотелось позвать на сцену российского фаната.



Во время концерта артист спросил у зрителей, есть ли среди них ударник. Один из них поднял руку. Когда выяснилось, что это россиянин, Брэндон спросил у толпы, нормально ли будет, если парень выйдет на сцену.



Его предложение вызвало крики неодобрения. Россиянин все равно вышел на сцену, из-за чего зрители начали массово покидать концерт.



"Мы не хотели вас обидеть! У нас есть давняя традиция - приглашать играть на барабанах, и со сцены казалось, что народ не против. У нас не было желания обидеть кого бы то ни было, и мы просим простить нас. Мы с вами, надеемся на скорейшее ваше возвращение", - позже оправдались в группе.



During @thekillers' concert at #BlackSeaArena, some audience members left in protest.

In response to the frustration after the band brought a 🇷🇺citizen on stage, the lead singer, @BrandonFlowers, asked "Aren't we all brothers and sisters?" causing the protest.

🎦Mariam Kandelaki pic.twitter.com/zKVycwANzp