



В Дубаи медведь сбежал из ящика в грузовом отсеке самолета

Премьер-министр Ирака распорядился провести расследование того, как медведь сбежал из ящика в грузовом отсеке иракского самолета, который должен был вылететь из аэропорта Дубая, что вызвало недовольство пассажиров из-за задержки и вызвало ажиотаж в социальных сетях, пишет АP.



Иракские авиалинии заявили, что не виноваты в побеге медведя и что экипаж самолета сотрудничал с властями Объединенных Арабских Эмиратов, которые направили специалистов, чтобы усыпить животное и вывести его из самолета.



Иракские авиалинии заявили в субботу, что процедуры перевозки медведя проводились в соответствии с законом, а также с процедурами и стандартами, утвержденными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).



Авиакомпания сообщила, что медведь летел из Багдада в Дубай. Но свидетели инцидента, утверждают обратное, заявляя, что рейс в Багдад задержали на час, а пассажиров просили высадиться до тех пор, пока проблема не будет решена.



Международный аэропорт Дубая, самый загруженный в мире для международных рейсов, отказался от комментариев.



Официальный представитель иракских авиалиний подтвердил Associated Press в воскресенье, что медведя на самом деле перевозили в иракскую столицу. Чиновник, который говорил на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен говорить об этом публично, отказался назвать владельца животного.



Содержание хищных животных в качестве домашних животных в Ираке, особенно в Багдаде, стало популярным среди богатых людей.



Власти изо всех сил пытались обеспечить соблюдение правовых положений по защите диких животных. Полиция Багдада ранее призывала граждан помочь властям предотвратить выпуск таких животных на улицы города или попадание их в ресторан в качестве экзотических блюд, сообщая о таких случаях.



