



В 83 года: легендарный Аль Пачино вновь станет отцом

Легендарный актер Аль Пачино станет отцом уже в четвертый раз, несмотря на почтенный возраст - 83 года.



По данным TMZ, его молоденькая избранница Нур Альфалла находится уже на восьмом месяце.



Для Аль Пачино и 29-летней актрисы этот совместный ребенок будет первенцем. Колоритная парочка состоит в отношениях с апреля 2022 года.



У звезды "Крестного отца" уже есть трое детей от других женщин. Преподаватель актерского мастерства Яна Террант родила ему дочку Джулию Марию Пачино, а актриса Беверли Д'Анджело - близнецов Антон Джеймса и Оливию Роуз.



В свою очередь, о Нур Альфалла известно, что она имеет слабость к мужчинам, которые заметно старше нее по возрасту. Например, у нее был роман со звездой The Rolling Stones Миком Джаггером и американским миллиардером Николасом Берггрюеном.



