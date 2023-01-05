



Уникальная возможность: покупайте одежду Gerry Weber на израильском сайте бренда

Международный сайт модного немецкого бренда Gerry Weber не осуществляет прямых поставок в нашу страну. А на израильском сайте бренда – самый широкий выбор одежды, и новые коллекции поступают каждые 2-3 недели в течение всего года.



Официальный интернет-магазин Gerry Weber в Израиле позволяет заказать одежду с доставкой на дом, с возможностью обмена и возврата товара.



Знаменитая немецкая марка Gerry Weber в Израиле есть только в двух магазинах - в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир» и в иерусалимской «Мамилле». Но купить добротную одежду из дорогих качественных тканей можно в любой точке страны в официальном израильском онлайн-магазине бренда.



Каждую вещь на сайте можно рассмотреть с разных ракурсов и прочитать ее описание: полный состав ткани, крой, цвет и так далее. Понравившуюся одежду можно сохранить и вернуться к ней, чтобы принять окончательно решение о покупке.







Всегда можно позвонить или написать в WhatsApp по номеру 054-5728830 и уточнить любой вопрос, проконсультироваться насчет выбранной одежды или узнать о возможных дополнительных скидках, которые меняются почти ежедневно. Доставка бесплатна при заказе на сумму свыше 500 шекелей, заказ можно также забрать самим из ближайшего к вам бутика.



Всю заказанную на сайте одежду можно обменять в ближайшем магазине бренда или вернуть, если она не подошла. На сайте есть чат, если у вас возникли вопросы о заказе. Заплатить можно как кредиткой по защищенной технологии, так и по телефону.



Три линии одежды на сайте и в бутиках Gerry Weber позволят каждой из нас найти то, что мы давно уже ищем.







Главный бренд Gerry Weber – это немецкая линия одежды в стиле Smart Casual, которая держит форму, сидит, как влитая, сшита из дорогих качественных тканей, которые не изменят форму и цвет много сезонов.



Размеры одежды - от 36 до 48, размеры эластичных джинсов с высокой посадкой – от 36 до 50-52.



Вторая линия одежды – Taifun, линия одежды для модниц, которые не боятся экспериментов.



Третья линия – марка актуальных моделей Plus Size Samoon, чей девиз: «У красоты нет размера».



Бутики Gerry Weber находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на первом этаже на Мамилла Авеню, 8, телефон 02-5864049.



Facebook бренда и Instagram @GerryWeberIsrael

Интернет магазин Gerry Weber https://www.irene.co.il/215120-Gerry-weber