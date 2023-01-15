



Умер экс-патриарх Иерусалимский, говоривший, что провел 10 лет в заключении

В Афинах в возрасте 83 лет скончался бывший патриарх Иерусалимский Ириней I, объявивший несколько лет назад, что находился в заключении у церковных чиновников в израильской столице.



Он умер в больнице 14 января.



Ириней I был избран 140-м греческим православным патриархом в 2001 году. В 2005 году его уволили из-за обвинений в продаже церковного имущества организации "Атерет Коаним", которая скупает недвижимость в арабских районах Иерусалима. Продажа собственности вызвала громкий скандал, который привел к его увольнению. Сам же Ириней отрицал обвинения в том, что участвовал в сделках.



По данным The Telegraph, он был первым уволенным патриархом более чем за 200 лет. Как правило, греческая православная церковь назначает на этот пост пожизненно. Преемник Иринея Феофил III оспорил продажу церковной собственности в суде, что привело к длительной судебной тяжбе, которая завершилась лишь в прошлом году.



После скандала бывший патриарх переехал в небольшую квартиру в Иерусалиме. Ему помогали сторонники, передававшие еду в корзине, привязанной к веревке, которую он спускал через окно. Церковь тогда объявила, что Ириней самоизолировался, а полиция не вмешивалась, поскольку не поступало жалоб.



Позже, в 2019 году, Ириней обвинил Феофила в том, что тот якобы запер его в квартире. Он сказал консульству Греции, что "де-факто" находился в течение 10 лет в заключении, а его паспорт был украден. В том же году его здоровье резко ухудшилось, в связи с чем он вернулся в Грецию.