



Украинские пограничники показали фото, что угроза нападения из Беларуси - фейк

Государственная пограничная служба Украины заявила, что белорусская сторона распространяет фейки о том, что их граница с Украиной якобы "тотально защищена" средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.



В Госпогранслужбе Украины обнародовали разоблачительные фотографии и отметили, что все разговоры о том, что украинскому государству может грозить серьезная опасность с севера, являются лишь частью российской информационно-психологической спецоперации (ИПСО).



"Длительное время Минобороны Беларуси рапортовало о тотальной защищенности границы с Украиной, в частности, и средствами РЭБ и ПВО. Однако реальная обстановка показывает, что ни сил, ни средств у белорусов нет. Поэтому в Беларусь прибыл "вагнер" – наемная армия зэков и преступников. Они своим присутствием также должны усилить информационный эффект "угрозы", – подчеркнули в ГПСУ.



