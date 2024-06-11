



У Эда Ширана уже 10 лет нет телефона

Певец Эд Ширан отказался от мобильного телефона еще 10 лет назад. Для связи он использует электронную почту. На чтение писем он тратит не более часа в день.



Когда Ширан стал известным, оказалось, что в его телефонной книге 10 000 контактов.



Как-то артист участвовал в записи подкаста Джейка Шейна Therapuss. Ведущий предложил музыканту обменяться номерами телефонов. Тот ответил, что не имеет смартфона.



"У меня нет номера с 2015 года. Мне недавно дали телефон, чтобы я снимал себя во время похода на матч Бостон Селтикс, но больше я им не пользовался", - заявил Эд.



"Как-то я ужинал с отцом, а у меня телефон разрывался от сообщений, приходилось доставать, отвлекаться. В общем из-за этого я начал терять живое общение. И поэтому я оставил себе только iPad и электронную почту, которую проверяю раз в неделю", - рассказал певец.





