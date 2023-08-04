



Туристки в Таиланде одели на голову пароварки для риса вместо шляп – фото

Иностранные туристки с бамбуковыми пароварками для риса на голове были замечены в Таиланде. Известно, что они приняли их за шляпки, потому носили без смущения. Новый тренд, активно обсуждаемый тайцами, рассмешил жителей тропической страны.



По информации The Thaiger, на модниц с необычным головным убором обратил внимание местный житель, сфотографировал их и опубликовал в социальных сетях. Снимки быстро набрали популярность, собрав более 4700 лайков и 5000 репостов от тайских пользователей.



Заметим, что тайская пароварка является корзинкой из бамбука. Она используется для приготовления клейкого риса на пару. Тайцы обычно заворачивают рис в ткань и помещают в пароварку, которую потом ставят над кастрюлей с водой.



Как оказалось, девушки купили две пароварки на тайском рынке, но не поняли назначение предмета. По форме емкость напоминала коническую вьетнамскую шляпу, но с отверстиями, поэтому они решили использовать ее как головной убор.



В комментариях тайцы признали, что это забавный случай и посмеялись над необычным выбором женщин. “Это станет модным предметом мирового люксового бренда так же, как наша красочная большая сумка, ранее адаптированная Balenciaga”, “Это забавно! Шляпа во вьетнамском стиле?”, – такие комментарии оставили пользователи.