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Турецкий пранкер выдавал себя за Эрдогана с помощью ИИ
17.08.2023 17:19 Ирина Демьянова

Турецкий пранкер выдавал себя за Эрдогана с помощью ИИ

Организация национальной разведки Турции сообщила о задержании мужчины, который выдавал себя за турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обманывая чиновников и бизнесменов, пишет Anadolu.

Расследование турецкой спецслужбы установило, что мужчина использовал искусственный интеллект, чтобы имитировать голос Эрдогана, и таким образом разговаривал с некоторыми высокопоставленными чиновниками и бизнесменами страны.

Задержанный приобрел у иностранцев более десятка иностранных телефонных номеров. Разведка отследила эти номера и смогла установить личность и местонахождение мужчины.

Удалось ли злоумышленнику воплотить свои намерения, а также что ему грозит в случае доказательства вины, не сообщается.
 

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