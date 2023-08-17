



Турецкий пранкер выдавал себя за Эрдогана с помощью ИИ

Организация национальной разведки Турции сообщила о задержании мужчины, который выдавал себя за турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обманывая чиновников и бизнесменов, пишет Anadolu.



Расследование турецкой спецслужбы установило, что мужчина использовал искусственный интеллект, чтобы имитировать голос Эрдогана, и таким образом разговаривал с некоторыми высокопоставленными чиновниками и бизнесменами страны.



Задержанный приобрел у иностранцев более десятка иностранных телефонных номеров. Разведка отследила эти номера и смогла установить личность и местонахождение мужчины.



Удалось ли злоумышленнику воплотить свои намерения, а также что ему грозит в случае доказательства вины, не сообщается.

